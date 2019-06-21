Beykoz’da sel Şile’de hortum

BUGÜN NELER OLDU

Şiddetli yağış dün İstanbul'da da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü şimşekli ve sağanak yağış etkisini gösterdi. Lokal olarak gerçekleşen yağışlar nedeniyle vatandaşlar yağan yağmura hazırlıksız yakalandı. Beykoz'da bazı iş yerlerini su bastı. Anadolu Hisarı'nda 4 kişiyi taşıyan minibüs yağmur sularıyla dolan sokakta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından mahsur kalan aracın yanına yanaştırılan kamyonet ile araçtaki 4 kişi kurtarıldı. Şile'de de dün sabah yağışın ardından hortum çıktı. Karacaköy açıklarında denizde oluşan hortum denizde bir süre ilerledi. İstanbul'da yağışın bugünde devam edeceği kaydedildi.