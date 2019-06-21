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katilinden alaycı savunma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi () katliamında 4 kişiyi öldürdüğünü iddiası ile bugün yargılanmaya başlanan Volkan Bayar, savunması adeta kan dondurdu. Alaycı bir üslupla, 'Eskişehir'e kucak dolusu sevgiler diyerek konuşmaya başlayan Bayar, mahkeme başkanına ithafen "Sen benim hayatımı bitireceksin, ben de konuşmayacağım" diyerek, SEGBİS odasında başını defalarca kapıya ve duvara vurduğu için kelepçelenerek odadan çıkartıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 11:31
ESOGÜ katilinden alaycı savunma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde () 4 kişinin öldürülmesi sonucunda tutuklanan öğretim görevlisi Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Yağan'ın 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi ile yargılandığı dava başladı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 16 müşteki bulunurken, 33 tanık da dinlenecek. Emniyet güçleri mahkeme salonu ve adliye içinde geniş güvenlik önlemleri alırken, tutuklu sanık Volkan Bayar Kocaeli F tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar ise duruşma salonunda davaya katıldı.

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ESOGÜ katilinden alaycı savunma
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