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maaşı yatan iller sorgula: evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller tam liste!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaşı yatan illeri güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engellilerin yararlandığı evde bakım parası ödemeleri yapıldı mı gün gün merak ediliyor. 2019 Evde bakım parası ödemeleri e- devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kendinize ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e- devlet şifrenizi kullanarak ödemeleri kontrol edebilirsiniz. Evde bakım maaşları güncel liste halinde il il açıklanmaya devam ediyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte tam listesi…

Giriş Tarihi: 22.6.2019 00:19
Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 22 Haziran evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller tam liste!

Evinde yaşlı bireyleri ve ağır engelli raporu olan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesini sorgulamaya devam ediyor. 2019 yılında evde bakım maaşı almak isteyenler gerekli belgeleri toplayarak bu durumdan faydalanabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üst düzey çalışmaları arasında yer alan evde bakım (parası) maaşı 2019 yılında bin 315 lira olmuştu. Peki 22 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları güncel liste halinde açıklanmaya devam ediyor. 22 Haziran 2019 evde bakım ödemelerine bakılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri haberimizin ayrıntılarında öğrenebilirsiniz…

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 22 Haziran evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller tam liste!
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