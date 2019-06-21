Green Card çetesi vurgunu

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DOLANDIRICILIK çeteleri, ABD'de yaşama, çalışma ve eğitim hakkına sahip olmak isteyen kişilerin başvuru yaptığı Green Card (Yeşil kart) almak isteyen vatandaşları hedef alıyor. Bir çete, "Green Card hakkı kazandınız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdı. Telefon dolandırıcıları gibi çalışan çete, "Green Card hakkı kazandınız" mesajı gönderdikleri kişilerden "Kart Ücreti" ve "Vize işlemlerinin tamamlanması" bahanesiyle para talep edip, "Ücret yatırıldıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ve yetkililer sizinle temasa geçecek" dedi. Tuzağa düşen çok sayıda mağdur, verilen banka hesap numaralarına 800 ila 2 bin lira arasında değişen paralar havale etti. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar şikayetçi oldu. 5 kişilik çetenin tek kullanımlık hatlardan aramalar yaptığı saptandı. Hat sahibi bir şüpheli B.G. gözaltına alındı.