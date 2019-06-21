Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hangi Huawei telefonları android güncellemesi alacak? İşte o modeller...

Hangi telefonları güncellemesi alacak? İşte o modeller...

Çinli teknoloji devi 'in bir süredir ve () ile yaşadığı sorunların ardından Huawei kendi işletim sistemini yaratma kararı almıştı. Ancak iki dev şirket her ne kadar sorunlar yaşasa da aradaki bağları tam anlamıyla koparmış değil. Google'ın yayına almaya hazırlandığı yeni Q sürümünün hangi Huawei telefon modellerine olarak geleceği kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki hangi Huawei modelleri yeni android güncellemesini alacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 10:59
Hangi Huawei telefonları android güncellemesi alacak? İşte o modeller...

Google ve Android ile başlayan ve çorap söküğü gibi diğer ABD şirketlerine sıçrayan Huawei sorunu, çinli teknoloji devini kendi işletim sistemini yaratma yoluna sürmüştü. Her ne kadar Google ile Huawei arasında sorunlar yaşansa da iki dev şirketin arasındaki ipler tamamen kopmuş durumda değil. Yeni yayınlanacak Android Q sürümünün Huawei telefon modellerine güncelleme olarak gelip gelmeyeceği kullanıcılar tarafından merak edilerek araştırılıyordu. Sonunda merak edilenlerin detayları netleşti! Peki yeni Android sürümü hangi Huawei modellerine gelecek? İşte tüm detaylar...

ANDRİOD Q SÜRÜMÜ HANGİ HUAWEİ MODELLERİNE GELECEK?

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi Huawei telefonları android güncellemesi alacak? İşte o modeller...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN