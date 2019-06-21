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'dan o iddialara yalanlama

Havalimanı İşletmesi AŞ, 'nda intihar eden güvenlik görevlisinin yaşanan olay öncesinde işten çıkarıldığı iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 11:27
İGA'dan o iddialara yalanlama

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisinin yaşanan olay öncesinde işten çıkarıldığı iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, havalimanı işletmesinde görev yapmış merhum İbrahim Layık'ın intiharının ardından konunun sosyal medyada ve bazı yayın organlarında "işten çıkarılma" gibi asılsız bir iddia ile ilişkilendirilmesine istinaden açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

"KENDİSİNİ KALMAYA İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK"

Merhum iş arkadaşları Layık'ın işten çıkarıldığı iddiasının kesinlikle asılsız olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Merhum, üzücü olaydan önce kendi isteğiyle İGA İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak, istifasını sunmuştur. Kendisi kalmaya ikna edilmeye çalışılmasına rağmen istifasına gerekçe olarak da ailevi nedenleri göstermiştir. İstifa dilekçesi halihazırda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzde bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İGA olarak merhum İbrahim Layık'ın ailesinin yanında olmak, derin acılarını paylaşmak adına her türlü girişimin gerçekleştirildiği, bu süreçte dayanaksız iddialarla konunun çarpıtılmaya çalışılmasından büyük üzüntü duyulduğu, merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilendiği kaydedildi.

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İGA'dan o iddialara yalanlama
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