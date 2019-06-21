Kaçak kömür ocağında şüpheli ölüm

BUGÜN NELER OLDU

Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi'nde kaçak işletildiği kömür ocağında meydana gelen olayda, Mustafa Eser (28) iddiaya göre maden ocağına elektrik bağladığı esnada elektrik akımına kapıldı. Özel bir araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eser yaşamını yitirdi. Eser'i hastaneye götürenler, doktorlara sadece elektrik akımına kapıldığını söyleyip hastaneden ayrıldı. Polisin yaptığı araştırmada Eser'in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.