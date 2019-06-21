Resim Cuma mesajları ve sözleri ! En güzel ve anlamlı 2019 resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu edin

İslam alemi için Cuma günleri oldukça özel ve anlamlıdır. Bu özel günlerde tüm sevdiklerimizden kaybettiklerimize, gazilerimizden şehitlerimize kadar hayatımızda olan olmayan tüm Müslüman kardeşlerimizi hatırlamalıyız. Bu özel günde birçok kişi 'Resimli Cuma mesajları ve sözleri' şeklinde arama motoru üzerinden aratma yapıyorlar. Biz Sabah.com.tr olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları sizler için hazırlıyoruz. Her hafta anlamı daha da farklı olan Cuma gününde sevdiklerini mutlu etmek isteyen bireyler için Whatsap, Facebook, MMS ve SMS yolu ile gönderilebilecek resimli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık…

2019 RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ BURADA! EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

En güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilir. Sevdiklerinizi atacağınız bir kısa mesaj ile bu özel günde mutlu edebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.