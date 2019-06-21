Yalova Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu; 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak', 'Örgüt Faaliyetleri Kapsamında İnsan Ticareti Yapmak', 'Bir Kimseyi Zorla Fuhşa Teşvik Etmek ve Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak', 'Zorla Alıkoyma, Tehdit, Cinsel Saldırı' suçları ile ilgili faaliyet yürüten örgüte operasyon düzenlendi.

Yalova'da 'Doktor Osman'ın suç örgütüne operasyon

12 GÖZALTI

Liderliğini Doktor Osman lakaplı O.B.'nin yaptığı suç örgütüne karşı yürütülen operasyon Yalova merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.

16 KADIN VE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca operasyon kapsamında şüpheli şahısların fuhuş amaçlı yabancı uyruklu bayanları zorla tuttukları 16 yabancı uyruklu bayan ve bu bayanlara ait pasaportlar, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda tabanca fişeği, hesap çeteleleri, ajandalar ve çok miktarda dolar para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar doğrultusunda örgütün illerdeki faaliyetleri tüm yönleri ile ortaya çıkarıldı.