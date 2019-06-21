Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yalova’da ‘Doktor Osman’ın suç örgütüne operasyon

’da ‘Doktor Osman’ın suç örgütüne operasyon

Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince insan ticareti, uyuşrucu, cinsel taciz gibi birçok suçtan faaliyet gösteren Doktor Osman lakaplı O.B.’nin liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken fuhuş amaçlı zorla tutulan 16 yabancı kadın ve çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 11:17
Yalova’da ‘Doktor Osman’ın suç örgütüne operasyon

Yalova Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu; 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak', 'Örgüt Faaliyetleri Kapsamında İnsan Ticareti Yapmak', 'Bir Kimseyi Zorla Fuhşa Teşvik Etmek ve Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak', 'Zorla Alıkoyma, Tehdit, Cinsel Saldırı' suçları ile ilgili faaliyet yürüten örgüte operasyon düzenlendi.

Yalova'da 'Doktor Osman'ın suç örgütüne operasyon

12 GÖZALTI

Liderliğini Doktor Osman lakaplı O.B.'nin yaptığı suç örgütüne karşı yürütülen operasyon Yalova merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.

16 KADIN VE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca operasyon kapsamında şüpheli şahısların fuhuş amaçlı yabancı uyruklu bayanları zorla tuttukları 16 yabancı uyruklu bayan ve bu bayanlara ait pasaportlar, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda tabanca fişeği, hesap çeteleleri, ajandalar ve çok miktarda dolar para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar doğrultusunda örgütün illerdeki faaliyetleri tüm yönleri ile ortaya çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova’da ‘Doktor Osman’ın suç örgütüne operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN