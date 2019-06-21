BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler burada!

Her hafta uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine sunan BİM marketler zinciri bu hafta da aktüel ürünleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta bireyler tarafından merakla araştırılırken, bu haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Peki, 21 Haziran 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler var?

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Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, DİJİTSU marka hava soğutucu bulunuyor. Öte yandan, oyun meraklılarını da yakından ilgilendiren Razer marka oyuncu faresi dikkat çekiyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, birbirinden iddialı fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 21 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.