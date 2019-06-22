5 ton altını bulmak için kazı yaptırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde pazarcılık yapan Yaşar Ak, resmi izin alarak, geçen çarşamba günü Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'ta bulunan arazide, kazı çalışması yaptırdı. Üç asır önce bölgede yaşayan ve Ermenilerden oluşan çetelerin haraca bağladıkları köyler ve kervanlardan elde ettikleri 5 ton altının gömülü olduğu iddiasıyla yapılan bir günlük kazıyı vatandaşlar da ilgiyle izledi. Ancak 8 metre çukur açılmasına rağmen bir sonuç elde edilemedi. Umudunu kesmeyen Yaşar Ak, önümüzdeki günlerde yeniden izin alarak kazıya devam edecek.