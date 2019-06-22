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kebabı BAE sofrasında

Giriş Tarihi: 22.6.2019
Bursa kebabı BAE sofrasında

bursa Kebap Evi'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne üç şube birden geliyor. Ünü Türkiye'yi aşan Bursa Kebabı'nı ve yöresel yemeklerini globalde başarıyla temsil eden Bursa Kebap Evi, yatırım ataklarına Birleşik Arap Emirlikleri'nde üç şube birden açarak devam ediyor.

Toplamda 750 bin dolar yatırımla Abu Dhabi Deerfields Mall ve Dubai City Walk'ta şube açacak olan Bursa Kebap Evi, Arap yatırımcıların markajına girerek One Stop Khalifa City şubesi için MBI Mubarak & Brothers Investments firması ile yüzde 50 ortaklık için imzaları attı. SABAH

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Bursa kebabı BAE sofrasında
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