Dönümden 80 bin tl kazanıyor

Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'nin Göynükbelen köyünde çiftçilik yapan Salih Arsil, ilçedeki Tarım Müdürlüğü'nün tavsiyesi üzerine 2012'de bölgedeki ilk yaban mersini bahçesini kurdu. Ülkemizde pek bulunmayan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olan meyveler ikinci yılında ürün verdi. Şu an 7 yıllık olan bahçenin bir dönümünden 80 bin lira kazanıyor.

Hasadına başlandığı meyveleri kilosunu toptan 35 liradan satarken, paketlenmiş halini ise 40 liradan satıyor. İstanbul ve çevre illerden müşteriler yaban mersini almak için Salih Arsil'in bahçesine geliyor. Güney Marmara'nın ilk yaban mersini bahçesini kendisinin kurduğunu ifade eden Salih Arsil, "Bu meyveyi ekmemi Orhaneli İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar tavsiye etti. Bu meyvenin 40 yıl ömrü var, ektiğiniz ikinci yılı meyve vermeye başlıyor. 5 yıldan sonra en fazla verime ulaşıyor. 5 yaşından sonra bir dönüm yaban mersini bahçesinden 2 ton mahsul alabiliyorsunuz " dedi. İHA