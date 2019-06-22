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El çantasında 10 bin hap yakalandı!

'da el çantasında 10 bin hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 09:20
El çantasında 10 bin uyuşturucu hap yakalandı!
Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da taksicilik yapan K.A'nın (49), otobüsle Adana'ya uyuşturucu götüreceğini bilgisine ulaştı. Ekipler, otogarda A.D. (54) ile buluşan K.A'yı gözaltına alarak üstünde arama yaptı. K.A'nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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El çantasında 10 bin uyuşturucu hap yakalandı!
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