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'de Otelde Cinayet: 1 Ölü

Muğla'nın ilçesinde, otel müşterilerinin önünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatı kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 08:01
Fethiye'de Otelde Cinayet: 1 Ölü
Olay; ilçenin turistik Mahallesi Ölüdeniz'de Meydana geldi. İddiaya göre; daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Fikret Ö. ile İsmail Işık, Ovacık mevkisindeki bir otelde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö, bıçakla, Işık'ı göğsünden yaraladı.
Oteldekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Fikret Ö'de jandarma ekiplerince olay yerinde suç aleti ile gözaltına alındı.
Işık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma Ölüdeniz Jandarma Karakol ekiplerince sürdürülüyor.

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Fethiye'de Otelde Cinayet: 1 Ölü
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