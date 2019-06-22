Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu fırsatları ile yüzler gülecek! 25 Haziran BİM kataloğu tam liste burada!

Haftanın 25 Haziran Salı günü yayınlanan BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşlarla paylaşıldı. BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu yakından takip eden bireyler ev ekonomisine katkı sağlamak ve bütçelerini dengelemek için fırsatları değerlendiriyor. Bu yüzden her hafta düzenli olarak "BİM aktüel ürünler kataloğu" şeklinde aramalar yapan vatandaşlar için işte güncel 25 Haziran BİM indirimli ürünler kataloğu tam listesi!

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