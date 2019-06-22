İsa’nın cesedi bulundu

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BARTIN'DA, Hasankadı beldesine bağlı Eskiemirler köyünde önceki gün meydana gelen selde kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cesedi, dün 15 kilometre uzaklıktaki Fırdan Mahallesinde, tarlasını kontrole giden Adil Özsoy tarafından çamura saplanmış halde bulundu. Adil Özsoy, "Cesedi önce çamura saplanmış oyuncak bebek zannettim. Yaklaşınca çocuk cesedi olduğunu anladım. Hemen durumu muhtara bildirdim" dedi. Kur'an Kursundan çıktıktan sonra, konuşma engelli annesinin elinden kayarak sele kapılan ve annesinin çığlıklarını kimseye duyurmadığı İsa'nın cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı selde hayatını kaybeden 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş ise Eskiemirler köyünde toprağa verildi.