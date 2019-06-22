Kırbaçlı skandala 4 yıl 2 ay hapis

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İstanbul'daMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi B.T. (21), 5. sınıfta öğrenim gören 8 öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip kırbaçla darp ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi. İddiaya göre olay şöyle gelişti: B.T., 15 Kasım günü okulun bahçesinde gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki 8 öğrenciyi okulun soyunma odasına götürdü. Dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri darp etti. Durumu ailelerine anlatan öğrenciler, hastaneden darp raporu alıp B.T.'den şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan B.T., "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.