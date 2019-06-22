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ne zaman? kaç gün?

Müslüman kardeşlerimizi yakından ilgilendiren ’na sayılı günler kaldı. Bol ibadet ve dualarla geçecek olan bu bayramda tatil kaç gün olacak merak edildi. , 2019 ? sorusunun yanıtını kamuoyuna duyurdu. Yurt içi ve yurt dışı tatile çıkacaklar ‘’ kaç gün, 9 gün tatil mi?’’ sorusuna yanıt arıyor. Aile, akraba, eş, dost ziyaretinde bulunacaklar için Diyanet 2019 takvimine ve merak edilenlere değindik.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 00:25 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 00:37
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Uzun Ramazan Bayramı tatilinin ardından vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı tatil günlerini yayınladı mı? İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir. İşte Diyanet 2019 takvimi…

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor;

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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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