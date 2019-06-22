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Latince ’’ olan biyolojik alt sınıfın, dilindeki adı nedir?

Dünyanın en çok sevilen ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve ‘’ Latince ’’ olan biyolojik alt sınıfın, dilindeki adı nedir? ‘’sorusu merak konusu oldu. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ‘’ memeliler’’ olan biyolojik alt sınıfın, Azerbaycan dilindeki adı nedir? ‘’sorusu ve cevabı sizlerle…

Giriş Tarihi: 22.6.2019 22:01 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 22:03
Latince adı ‘’ Theria’’ Türkçe adı ‘’ doğuruan memeliler’’ olan biyolojik alt sınıfın, Azerbaycan dilindeki adı nedir?

Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu üstelendiği yarışmada her hafta birbirinden farklı sorularla merak uyandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bugün heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor.

İşte ''Latince adı '' Theria'' Türkçe adı '' doğuruan memeliler'' olan biyolojik alt sınıfın, Azerbaycan dilindeki adı nedir? '' sorusu ve cevabı…

A- Dördayaqlılar

B-Vahşi Hayvanlar

C-Ağızçanaliler

D-Kallalier

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Latince adı ‘’ Theria’’ Türkçe adı ‘’ doğuruan memeliler’’ olan biyolojik alt sınıfın, Azerbaycan dilindeki adı nedir?
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