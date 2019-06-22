Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu üstelendiği yarışmada her hafta birbirinden farklı sorularla merak uyandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bugün heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor.

İşte ''Latince adı '' Theria'' Türkçe adı '' doğuruan memeliler'' olan biyolojik alt sınıfın, Azerbaycan dilindeki adı nedir? '' sorusu ve cevabı…

A- Dördayaqlılar

B-Vahşi Hayvanlar

C-Ağızçanaliler

D-Kallalier