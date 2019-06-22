Ölen sahibini bekliyor

İnsanların en yakın dostları olarak bilinen köpekler, sahiplerini kaybettikten sonra bile onları unutmuyor. Bunun bir örneği ABD'de yaşandı. New Jersey eyaletinde Moose isimli bir köpek, ölen sahibinin hasta yatağının önünde oturarak sabırla onun gelmesini bekliyor. Sahibinin bir gün geri geleceğini sanan 3 yaşındaki köpeğin bu haline kayıtsız kalamayan hayır kurumu North Star Pet Rescue, kalbi kırık olan köpeğe yeni bir sahip bulabilmek için harekete geçti. Moose'nin fotoğrafını sosyal medya hesabı Facebook'tan yayınlayan kurum, iyi eğitimli ve çocukları seven bu dost canlısı köpek için yeni bir yuva arandığını duyurdu. Moose'un boş yatağın önünde beklediği yürek burkan fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı. Kurum, paylaşımdan sonra sevimli köpeğe yeni bir yuva verebilecek başvurular aldıklarını ve bunları değerlendireceklerini ifade etti.

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