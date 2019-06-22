Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

MPİ Sayısal Loto 22Haziran sonuçları geri sayımı sona erdi. Her hafta binlerce kişi büyük ikramiye için şansını deniyor. Sayısal Loto sonuçları son dakika olarak MPİ sitesinde yayınlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyeyi kazanmıştı. Zengin olmak isteyenler gözlerini MPİ ( Milli Piyango İdaresi) bilet sonucu sorgulama sayfasına çevirdi. Peki 22 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bilet sonucu sorgulama nasıl yapılır?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak ikramiye sahiplerini buluyor.

İşte sonuçlar;