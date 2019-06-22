Turizmin gözbebeğinde 6,5 ton sahte içki ele geçirildi!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya KOM Grup Amirliği görevlilerin ilçe genelinde tatil sezonunun başlaması sebebiyle yüklü miktarlarda 'Gümrük Kaçağı - Sahte Bandrollü-Bandrolsüz İçki' satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ARAÇ DURDURULDU

Ekiplerce Konaklı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan 35 plaka sayılı araç içerisinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde bidonlar içerisinde yüklü miktarlarda bandrolsüz içkiler ele geçirildi.

DEPO TESPİT EDİLDİ

Alkollerin muhafaza edildiği depolar ile ilgili yapılan çalışmalarda, bahse konu araç içerisindeki içkilerin Payallar Mahallesi'nde bulunan bir depodan araca yüklendiği ve bu depoda yüklü miktarlarda ele geçirilen içkilerden olduğu tespit edildi.

6,5 TON SAHTE KAÇAK İÇKİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen Arama ve El koyma kararına istinaden tespit edilen depoda ve 35 plakalı araçta yapılan aramalar neticesinde; 3630 Lt (3,6 ton) bandrolsüz Kırmızı Şarap, 980 Lt (1 ton) bandrolsüz Beyaz Şarap olmak üzere toplam 2040 Lt (2 ton) bandrolsüz Votka ile 1121 adet boş içki şişesi olmak üzere genel toplamda 6570 Lt (6,5 ton) bandrolsüz Gümrük Kaçağı/Sahte İçki ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Konuyla ilgili olarak birisi yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.