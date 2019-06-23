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ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 BİM markette bu hafta büyük fırsat!

Yenilenen ürünler kataloğu vatandaşın yüzünü güldürdü. Haftanın fırsatları indirim katalog listesinde yer aldı. Her hafta birbirinden kaliteli ürünleri vatandaşların alımına sunan BİM bu hafta da yine adından oldukça söz ettireceğe benziyor. Raflarına yeni ürünlerini yerleştiren marketler zinciri Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Gelin birlikte Salı günkü kataloğu inceleyelim; Omega 3 - 5 L 34,90 TL'den, Limonata Kızılay 6x250 ml 6,95 TL'den, Maden Suyu Sırma 1 Lt 1,95 TL'den ve Organik Elma Sirkesi Kemal Kükrer 375 ml 8,75 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. İşte BİM aktüel 25 Haziran aktüel ürünler indirim listesi…

Giriş Tarihi: 23.6.2019 21:28
BİM aktüel 25 Haziran ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 BİM markette bu hafta büyük fırsat!

BİM aktüel ürünler kataloğu her zevke ve isteğe göre tüketicisinin ihtiyacını karşılıyor. Hesaplı ve kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyenler BİM kataloğuna yoğun ilgi gösteriyor. Salı ve Cuma günü indirimleriyle vatandaşını yine şaşırtacak. 25 Haziran Salı'dan itibaren geçerli olan indirimli ürünleri, haberimize devam ederek görebilirsiniz. BİM market ürünler bu haftaki aktüelde belirtilen tarihlerdeki fiyatları ile birlikte yer alıyor. İşte 25 Haziran Salı BİM aktüel kataloğu…

25 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan BİM marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM aktüel 25 Haziran ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 BİM markette bu hafta büyük fırsat!
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