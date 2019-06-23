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yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula! (Tam liste)

Bakanlık tarafından yatırılan yatan iller listesi güncel olarak yayınlanıyor. evde bakım parası yatan illeri haberimizde bulabilirsiniz. Haziran ayının son haftalarını yaşarken vatandaşlar evde bakım maaşı (parası) yatan illeri sorgulamaya devam ediyor. Kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen ve engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan evde bakım maaşının belirli yöntemlerle hesaplara yatıp yatmadığı öğrenilebiliyor. İşte 24 Haziran sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 23.6.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 00:00
Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 24 Haziran Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula! (Tam liste)

Her ayın belli dönemlerine yatan evde bakım maaşı yatan iller listesi merak edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Buna göre '' 24 Haziran evde bakım maaşı yattı mı?'' sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere 2019 evde bakım parasına zam yapılmıştı. Evde bakım maaşlarında yararlanmak için; Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gerekiyor.

İşte 24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında merak edilenler...

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 24 Haziran Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula! (Tam liste)
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