Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 24 Haziran Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgula! (Tam liste)

Her ayın belli dönemlerine yatan evde bakım maaşı yatan iller listesi merak edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Buna göre '' 24 Haziran evde bakım maaşı yattı mı?'' sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere 2019 evde bakım parasına zam yapılmıştı. Evde bakım maaşlarında yararlanmak için; Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gerekiyor.

İşte 24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında merak edilenler...