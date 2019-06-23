Fabrika değil mühürlü tabut

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İstanbul Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerinin imalatı yapılan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekibi, daha önce "Yangına müdahale tedbirleri yetersiz" olduğu gerekçesiyle mühürlenen binadaki yangına güçlükle müdahale edebildi. Yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybederken çatıya çıkarak yardım bekleyen 2 işçi kurtarıldı.Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada dün 03.00 sıralarında meydana geldi. Bin 500 metrekarelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeleri üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı.Yangına yatakhane olarak kullanılan bölümde yakalanan işçiler çatıya çıkarak kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısına çıkmayı başaran 2 işçiyi kurtarabildi. 4 itfaiye eri de dumandan zehirlendi. Yangın sonrası fabrikada enkaz çalışması yapan itfaiye erleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 işçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 işçinin, Afgan olduğu ve diğer çalışan işçilerin de kaçak olarak çalıştığı belirtildi.Fabrikanın daha önce yangına müdahale tedbirlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. Yangının ardından İş yeri sorumlusu Abdül G. gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 4 işçinin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor. İstanbul Valiliği de dün yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.