Genç avukat kavgayı ayırırken öldü

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Diyarbakır'da, eğlence mekânında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 28 yaşındaki avukat Armanç Arkaş arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu'nu yasa boğan olay önceki gece Kayapınar ilçesinde yaşandı. Bir eğlence mekânında iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Alkol aldıkları belirlenen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eğlence mekânında bulunan avukat Armanç Arkaş, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavga eden grupta yer alan Armanç'ın arkadaşı A.D., silahı çekerek ateş etti. Kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan avukat Armanç Arkaş'ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç avukat hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili A.D.'yi gözaltına aldı. 2015 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin(TBB) "Kurgusal Dava Yarışması"nın bölge elemelerinde Avukat Armanç Arkaş'ın da yer aldığı takım birinci olmuştu.