İki arkadaş uyuşturucu kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nde aynı mahallede yaşayan 22 yaşındaki Bilal Sarı ile 26 yaşındaki arkadaşı Şafak Doğuş K. aynı gün hayatını kaybetti. İki gencin uyuşturucu kullandıkları öne sürüldü.Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'ta yaşayan Şafak Doğuş K. evinde, arkadaşları tarafından hareketsiz olarak bulundu. Eve çağırılan sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi. İkinci olay ise aynı mahallede Şehit Ali Sokak'ta yaşandı. Bir arkadaşına misafirliğe giden Bilal Sarı sabah saatlerinde fenalaştı. Gencin arkadaşları hemen 112 ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Sarı kurtarılamadı. Ölen iki gencin arkadaş oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları iddia edildi.