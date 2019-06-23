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Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

'in Silifke ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Durmuş Ali Taştan'ın (82) cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 10:24
Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

İlçe merkezinde çocukları ile birlikte yaşayan Durmuş Ali Taştan, Perşembe günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Taştan'ı aramaya çıkan çocukları, sonuç alamayınca jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE FARK EDİLDİ

Hem güvenlik güçlerinin, hem de mahallelinin aramaları sürerken, Becili Mahallesi'ndeki sulama göleti çevresinden kötü kokular gelince Taştan'ın çocukları bölgeye gitti. Burada yapılan aramada, Durmuş Ali Taştan'ın cansız bedeni bulundu.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taştan'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu
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