Meteoroloji'den bu iller için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2019 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak ilan etti. Ülke genelinde son haftalarda etkisini gösteren sağanak yağışlar üzerine, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu gerek işe gerekse çeşitli yerlere gidecek olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırıyor. Meteoroloji de bugüne ilişkin hava durumu sıcaklık değerlerini açıkladı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunan MGM, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi durumlar için de tedbirli olunmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bütün illere ilişkin hava durumu tahmin raporlarını görüntüleyebilir, Meteoroloji'nin son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

İşte, 24 Haziran 2019 Pazartesi günü için beklenen sıcaklık değerleri;