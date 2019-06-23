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'den bu iller için son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran

, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Sağanak yağışlar son haftalarda etkisini gösterirken, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu dışarı çıkılmadan önce yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. MGM de, bugüne ilişkin beklediği sıcaklıklar verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Doğu Karadeniz ile beraber Doğu Anadolu'da birçok il için gök gürültülü uyarısı yapan kurum, oluşabilecek riskli durumlara karşı da tedbirli olunmasını istedi. Öte yandan, İstanbul hava durumu bilgisi de paylaşırken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olunmayacağı bilgisi düşüldü. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından, 24 Haziran 2019 Pazartesi gününe ilişkin 'nin son dakika hava durumu verilerine ulaşabilir, merak ettiğiniz illerdeki sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.6.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 07:38
Meteoroloji'den bu iller için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2019 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak ilan etti. Ülke genelinde son haftalarda etkisini gösteren sağanak yağışlar üzerine, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu gerek işe gerekse çeşitli yerlere gidecek olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırıyor. Meteoroloji de bugüne ilişkin hava durumu sıcaklık değerlerini açıkladı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunan MGM, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi durumlar için de tedbirli olunmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bütün illere ilişkin hava durumu tahmin raporlarını görüntüleyebilir, Meteoroloji'nin son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

İşte, 24 Haziran 2019 Pazartesi günü için beklenen sıcaklık değerleri;

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Meteoroloji'den bu iller için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran
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