Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oyların geçerli ve geçersiz sayılacağı durumlar neler? İşte detaylar...

YSK tarafından iptal edilerek 23 Haziran'a (bugün) ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri için süreç sabah saat 8 itibariyle başladı. Oy vermeye gidecek olan vatandaşlar hata yapmamak adına internette nelere dikkat edilmeli konusunu yoğun olarak araştırıyor. Öte yandan verilen oyların hangi durumlarda geçerli - geçersiz sayılacağı da merak konusu. Peki Oy verirken nelere dikkat edilmeli, geçerli ve geçersiz sayılacağı durumlar neler? İşte detaylar...

OY VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşte detaylar;