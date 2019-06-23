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Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oyların geçerli ve geçersiz sayılacağı durumlar neler? İşte detaylar...

() tarafından iptaline karar verilen ve 23 haziran (bugün) yapılması belirlenen İstanbul Büyükşehir Belediye () seçimlerinde oy verme süreci sabah 8 itibariyle başladı. Oy vermeye gidecek olan vatandaşlar hata yapmamak için internette oy kullanırken nelere dikkat etmek gerektiğini ve oyların hangi durumlarda geçerli - geçersiz sayılacağını merak ederek araştırıyor. Peki dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 14:23
Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oyların geçerli ve geçersiz sayılacağı durumlar neler? İşte detaylar...

YSK tarafından iptal edilerek 23 Haziran'a (bugün) ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri için süreç sabah saat 8 itibariyle başladı. Oy vermeye gidecek olan vatandaşlar hata yapmamak adına internette nelere dikkat edilmeli konusunu yoğun olarak araştırıyor. Öte yandan verilen oyların hangi durumlarda geçerli - geçersiz sayılacağı da merak konusu. Peki Oy verirken nelere dikkat edilmeli, geçerli ve geçersiz sayılacağı durumlar neler? İşte detaylar...

OY VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşte detaylar;

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Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oyların geçerli ve geçersiz sayılacağı durumlar neler? İşte detaylar...
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