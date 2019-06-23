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Pazarda hırsızlık yapan 9 çocuk annesi yakalandı

'da semt pazarında alışveriş yapan 3 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 9 çocuk annesi Nazlı Ayşe K. (46), yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 10:30
Pazarda hırsızlık yapan 9 çocuk annesi yakalandı

Olay, Seyhan ilçesi Barboras Mahallesi'nde meydana geldi. 12 Haziran'da pazarda alışveriş yapan Şükran G. ile Sümeyye C.'nin cüzdan ve cep telefonları çalındı. 19 Haziran'da yine aynı pazarda Zeynep D.'nin cep telefonu ve cüzdanı çalındı. Her üç olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliğ ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek, pazarda önlem aldı. Nazlı Ayşe K., aynı pazarda dolaşırken yakalandı.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA: 9 ÇOCUĞUM VAR

Hırsızlık suçundan kaydı olduğu saptanan Nazlı Ayşe K., emniyetteki sorgusunda, "Eşimden ayrıyım, çadırlarda kalıyorum. 9 çocuğum var" dedi.
Nazlı Ayşe K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Pazarda hırsızlık yapan 9 çocuk annesi yakalandı
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