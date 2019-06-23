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Sandığımdan kim çıktı? seçimleri sandık sorgulama...

seçimlerinde oy kullanan ve kullanmaya gidecek olan vatandaşlar sonunda oy kullandıkları sandıklardan hangi adaya ve partiye ne kadar oy çıktığını merak ediyor, Google arama motorunda yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Oy kullnadığınız sandıktan hangi aday ve partinin çıktığına ilişkin tüm bilgileri haberimizden bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 14:55
Sandığımdan kim çıktı? 23 Haziran seçimleri sandık sorgulama...

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 23 haziran'a (bugün) ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık (İBB) seçimlerinde oy kullanan vatandaşlar her seçim sonunda olduğu gibi oy kullandığı sandıktan hangi aday ve partinin çıktığını, ne kadar oy aldıklarını merak ederek öğrenmek istiyor. Seçim yasaklarının kalkacağı saati sabırsızlıkla bekleyen seçmenler internette bu konu üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Sandığınızdan hangi adayın ve partinin çıktığına ilişkin tüm bilgileri detaylı olarak haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler...

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI? (23 HAZİRAN SEÇİMLERİ)

İşte detaylar;

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Sandığımdan kim çıktı? 23 Haziran seçimleri sandık sorgulama...
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