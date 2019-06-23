Sandığımdan kim çıktı? 23 Haziran seçimleri sandık sorgulama...

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 23 haziran'a (bugün) ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık (İBB) seçimlerinde oy kullanan vatandaşlar her seçim sonunda olduğu gibi oy kullandığı sandıktan hangi aday ve partinin çıktığını, ne kadar oy aldıklarını merak ederek öğrenmek istiyor. Seçim yasaklarının kalkacağı saati sabırsızlıkla bekleyen seçmenler internette bu konu üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Sandığınızdan hangi adayın ve partinin çıktığına ilişkin tüm bilgileri detaylı olarak haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler...

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI? (23 HAZİRAN SEÇİMLERİ)

İşte detaylar;