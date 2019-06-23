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görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 23 Haziran ücretleri ne kadar?

seçimleri sona erdi. Belediye Başkanlığı seçimlerinde görev alan sandık kurulu başkanları ve sandık görevlilerinin ücretlerinin ne zaman yatacağı merak konusu olmuş durumda. Yüksek Kurulu’ndan () seçim görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı konusunda açıklama geldi mi araştırılıyor.Seçimlerde görev alan vatandaşlar ücretlerini almak için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Peki, ne kadar? Seçim paraları ne zaman, hangi bankalara yatacak?

Giriş Tarihi: 24.6.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 00:47
Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 23 Haziran sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık görevlisi ücretleri yattı mı merak edildi. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından seçim ücretlerinin yatacağı tarih merak edildi. Sandık görevlileri; oy sayımı, tutanakların birleştirilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbirlerini aldı. Seçim günü sandık başında yer alan görevliler ücretlerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Sandık görevlileri; oy sayımı, tutanakların birleştirilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma karşı itiraz mekanizmasının nasıl işleyeceğine kadar birçok alanda aktif görev aldı. İşte sandık görevli ücretleri hakkında merak edilenler…

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Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 23 Haziran sandık görevlisi ücretleri ne kadar?
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