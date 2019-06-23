Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 23 Haziran sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık görevlisi ücretleri yattı mı merak edildi. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından seçim ücretlerinin yatacağı tarih merak edildi. Sandık görevlileri; oy sayımı, tutanakların birleştirilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbirlerini aldı. Seçim günü sandık başında yer alan görevliler ücretlerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Sandık görevlileri; oy sayımı, tutanakların birleştirilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma karşı itiraz mekanizmasının nasıl işleyeceğine kadar birçok alanda aktif görev aldı. İşte sandık görevli ücretleri hakkında merak edilenler…