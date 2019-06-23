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felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürdüyor. 321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi, askeri helikopterle de havadan taranıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 10:52
Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

Trabzon'da 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu, Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse'ye (78) ise ulaşılamadı.

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Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor
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