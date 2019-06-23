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Silahlı kutlama trajediyle bitti: 2 ölü

’da nişanda havaya ateş açan Cemil K., 2 kişinin ölümüne neden oldu. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil. K. yoğun bakıma alındı

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019
Silahlı kutlama trajediyle bitti: 2 ölü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Cemil K.'nin (54), nişan töreninde tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet eden Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) yaşamını yitirdi. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil K. ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana geldi. Nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi. Başer'in cenazesi, Çay'a bağlı Karamık Karacaören beldesinde öğle vakti toprağa verildi. Muhammed Nazmi Arıkan için de Çay Merkez Camisi'ne tören düzenlendi. Başer'in annesinin ağıtları yürek yaktı. Başer asri mezarlıkta toprağa verildi. Muhammed Nazmi Arıkan'ın 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olduğu bildirildi.

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Silahlı kutlama trajediyle bitti: 2 ölü
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