Türk profesör dâhiler kulübünden ödül aldı

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Prof. Dr. Ersoy Konaş, merkezi ABD'de bulunan ve alandaki en önemli derneklerden biri olan "The Rhinoplasty Society" tarafından 2019 yılı için "En İyi Araştırma Ödülü"ne layık görüldü.Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş, hekimler için burun ameliyatlarında önceliğin solum kalitesinin artırılması olduğunu, daha sonra estetik kaygıların geldiğini savunuyor. Ağır travmaya bağlı burun hasarlarında gerçekleştirilen ameliyatların zor olduğunu vurgulayan Konaş, bu gibi durumlarda kemikteki sorunun çözümlenebilmesi için ek işlemlere ihtiyaç duyulabildiğini aktardı. Konaş, bu gibi durumdaki hastalara yönelik uygulanan ameliyatlara ilişkin bir araştırma yaptıklarını ve sonuçların da yer aldığı bir bildiri hazırladıklarını dile getirerek, bunu uluslararası katılımlı kongrede sunduklarını söyledi. Türk bilim insanlarının yaptığı bilimsel araştırmaya ilişkin sunumun çok ilgi gördüğünü ifade eden Konaş, "Uygulama, her hastaya değil hasarlı burun yapısına sahip olan kişilere gerçekleştirildi. Operasyonlar, iki ayrı ancak ardışık çalışmada yaklaşık 45 hastaya yapıldı ve oldukça başarılı sonuçlar alındı. Bu operasyonla, yapılan işlemlerin kalitesini artırmak için teknik uygulamalarda farklılığa gidildi ve kemik yapısında daha ideal sonuç elde edildi" bilgisini verdi. Uluslararası katılımlı bilimsel kongrede de bu operasyonların ele alındığı sunum yapıldığını anlatan Konaş, "Türkiye olarak 2019 En İyi Araştırma Ödülü'nü aldık. Yaptığımız çalışma sonuçları değerli bulundu ve ödüllendirildi. Bu, Türk plastik cerrahları ve Türkiye için büyük bir gurur" diye konuştu.