Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 18 yaşındaki genç, gece yarısını babasını uyurken öldürdü

18 yaşındaki genç, gece yarısını babasını uyurken öldürdü

’nın Salihli ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, gece babasını göğsünden bıçaklayıp öldürdü. Ozan Erdem’in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil Can Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 14:34
18 yaşındaki genç, gece yarısını babasını uyurken öldürdü

Olay, Manisa Salihli, Seyrantepe Mahallesi 157. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 03.00 sıralarında kasten bıçakla yaralama ihbarı alan ekipler, Erdem ailesinin yaşadığı eve geldi. Ozan Erdem'i (42) ağır yaralı halde gören polisler, durumu sağlıkekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan araştırmada Ozan Erdem'i 18 yaşındaki oğlu Halil Can Erdem'in bıçakla yaraladığı belirlendi. Ozan Erdem'in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil Can Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ANNEME EZİYET EDİYORDU"

Öte yandan Halil Can Erdem'in babası Ozan Erdem'i eve sürekli alkollü geldiği ve annesine eziyet ettiği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
18 yaşındaki genç, gece yarısını babasını uyurken öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN