Bisikletiyle dereye uçan genç boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, Dağlıca köyüne bağlı Ortaklar mezrasında yapılan şenliğe katılmak için bisikletiyle yola çıkan Sami Bartın (21), Yeşiltaş köyü yakınlarındaki köprüde, kontrolü kaybedince dereye düştü. İhsar üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Debisi yüksek olan ve içinde büyük kaya parçaları bulunan derede arama yapılamayınca, olay yerine gönderilen iş makinesiyle suyun akış yönü değiştirilerek Bartın'ın cansız bedenine ulaşıldı.Batman'da kıyısında piknik yaptıkları çaya soğuması için karpuz bırakmak isterken dengesini kaybedip düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak isterken suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak (20) akıntıya kapıldı. Kardeşlerden büyüğü olan Burak çevredekiler tarafından kurtarıldı, kaybolan Serhat ve Sinan için çalışma başlatıldı. AFAD ve jandarma tarafından yapılan çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.Kahramanmaraş'ta, ailesinden habersiz evlerine 500 metre mesafedeki sulama havuzuna giden 6 yaşındaki Hanifi Orhan, suya düşünce boğuldu.Diyarbakır'da yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18), cesedi 4 gün sonra 1.5 kilometre aşağıda bulundu.Adana'da 18 yaşındaki Mert Kurt, önceki gün serinlemek için 3 kuzeniyle birlikte girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu. Kurt'un cesedi dün sabah bulundu.Konya'nın Çumra ilçesindesulama göletine giren 18 yaşındaki Mehmet Emin Durmaz, boğularak hayatını kaybetti.Tunceli'de, geçen 15 Haziran'da, açılan otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışmaları ise devam ediyor.Trabzon Araklı'da, geçen salı meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedi bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Halen kayıp olan 2 kişi de aranıyor.SABAH