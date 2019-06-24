Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
Dehşete düşüren tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde raylar üzerinde motoru duran minibüsün sürücüsünün araçtan inip kaçması ve yük treninin araca çarpması yer alıyor.