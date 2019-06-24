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Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı

'nin Darıca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 13:22
Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı. Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.



Suçlarını kabul eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı
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