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’de boynuzlu yılan görüldü

Giriş Tarihi: 24.6.2019
Mardin’de boynuzlu yılan görüldü
Mardin'de, daha çok çöl ve yarı çöl bölgelerde bulunan boynuzlu yılan görüldü. Derik ilçesinde vatandaşlar yolda bir yılan fark etti. Korkuya kapılıp yılanı öldüren çiftçiler, daha sonra yakından baktıkları yılanı görünce şok geçirdi. Yılanın boynuzlu olduğunu gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Köylüler, kendilerine saldırmasından korktukları için yılanı öldürdüklerini kaydetti. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yılanın engerekgiller familyasından olan Boynuzlu yılan (Cerastes cerastes) olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, "Yapılan çalışmalar ile Türkiye'de Kuzeydoğu, Doğu, Güneydoğu ve Batı bölgelerinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Oldukça zehirlidir" dedi.
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Mardin’de boynuzlu yılan görüldü
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