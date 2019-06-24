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Minibüs ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

’da kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 09:06
Minibüs ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, dün 23.30 sıralarında Eğirdir- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir'in kullandığı 32 YP 560 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Özdemir'in cenazesi morga konuldu.

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Minibüs ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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