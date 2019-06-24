Ölümüne baba

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İstanbul Kadıköy'de 7 katlı binada meydana gelen yangında, 42 yaşındaki engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek kurtaran Barbaros Çehreli (75) ve eşi Ülker Çehreli (74) hayatını kaybetti. Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3. katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki bina sakinleri mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın sırasında evde bulunan 75 yaşındaki Barbaros Çehreli, kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli'yi teslim ederek, içeride bulunan eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmaya gitti. Bora Çehreli olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Barbaros Çehreli ve Ülker Çehreli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Mahsur kalan bir çocuk itfaiye merdiveniyle indirildi.