Oyunu kullandıktan sonra kazada öldü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Arnavutköy'de oy kullandıktan sonra eşiyle birlikte otomobille evine dönen Emine Erdem (78) trafik kazasında hayatını kaybetti. Çilingir Köyü Fatih Caddesi'nde Cafer Erdem'in (80) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada araçta sıkışan Cafer Erdem'in eşi Emine Erdem hayatını kaybetti, Cafer Erdem yaralandı.Üsküdar'da ise otobobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Berkcan Karabulut'un (21) hayatını kaybetti.Eskişehir'de otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Taşgün (44) ile yanındaki kızı Dilara Taşgün (18) öldü, eşi Mihriban Taşgün (37) yaralandı. Aileden geriye, birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.Nevşehir'de meydana gelen kazada ise şarompole yuvarlanan araçta 8 aylık Rabia Acar ile araçtan fırlayan Enver Can (70) hayatını kaybetti. Çanakkale'deki kazada ise 7 yaşındaki Bedirhan Şen hayatını kaybetti. Yurt genelindeki kazalarda ise 11 kişi hayatını kaybetti.SABAH