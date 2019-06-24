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haberi: Sınavda tanıştılar... ’ye gelin olarak gitti! İki gün iki gece...

'den gelen haberinin detayları okuyanları hayrete düşürüyor. Komiser yardımcılığına giren , aynı sınava gelen ile sınavda tanıştıktan sonra hayatını değiştirdi. Mustafa Güney sınav sonrası hangi otelde kalacağı konusunda İncifer Can'dan yardım istedi ve böylece arkadaşlıkları başlamış oldu. Damat Güney hikayeleri ile ilgili "İnsan evleneceği insanı biraz da hisseder." dedi.

Giriş Tarihi: 24.6.2019 15:13
Son dakika haberi: Sınavda tanıştılar... Hakkari’ye gelin olarak gitti! İki gün iki gece...

'de evlenen çiftin yaşadıkları duyanları şaşırtıyor... Ankaralı üniversite mezunu (27), komiser yardımcılığı sınavı sırasında tanıştığı (30) ile Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dünyaevine girdi. Ancak yaşadıkları oldukça ilginç bir hikaye ortaya çıkardı.

SINAVDA TANIŞTILAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matematik Bölümü'nde geçen yıl mezun olan İncifer Can, atanamayınca komiser yardımcılığı sınavına girdi. Can, kendisi gibi sınava gelen Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Mustafa Güney ile tanıştı.

Ardından Güney, İncifer'den yardım istedi...

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Son dakika haberi: Sınavda tanıştılar... Hakkari’ye gelin olarak gitti! İki gün iki gece...
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