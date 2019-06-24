Son dakika haberi: Sınavda tanıştılar... Hakkari’ye gelin olarak gitti! İki gün iki gece...

Hakkari'de evlenen çiftin yaşadıkları duyanları şaşırtıyor... Ankaralı üniversite mezunu İncifer Can (27), komiser yardımcılığı sınavı sırasında tanıştığı Mustafa Güney (30) ile Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dünyaevine girdi. Ancak yaşadıkları oldukça ilginç bir hikaye ortaya çıkardı.

SINAVDA TANIŞTILAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matematik Bölümü'nde geçen yıl mezun olan İncifer Can, atanamayınca komiser yardımcılığı sınavına girdi. Can, kendisi gibi sınava gelen Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Mustafa Güney ile tanıştı.

Ardından Güney, İncifer'den yardım istedi...