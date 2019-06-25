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'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti.

Giriş Tarihi: 25.6.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 17:51
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

Yapılan aramalara rağmen intihar eden kişinin cesedi bulunamadı.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı araçla Anadolu Yakası yönüne ilerleyen bir kişi, köprünün ortasında aracını durdurdu. Araçtan inerek korkuluklara çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendini aşağı bıraktı.

Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve Beşiktaş açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
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