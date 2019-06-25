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25 kez kalp krizi, 3 kez beyin kanaması geçirdi

Giriş Tarihi: 25.6.2019
25 kez kalp krizi, 3 kez beyin kanaması geçirdi
Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirdi. Defalarca kez ölümle burun buruna gelen Yavuz'un, kalbine 5 stent ve pil takıldı. Yavuz'a göre ölümün pençesinden kurtulmasında en büyük faktör beslenmesi... Keçi sütü ve zeytinyağı tükettiğini anlatan Yavuz, bu kadar çok kriz geçirmesini ise Soma'nın kirli havasına ve strese bağlıyor. Yavuz, "Doktorların söylediğine göre 4 sefer ölmüşüm. Hatta bir seferinde 2 saat sonra kendime gelmişim. Doktora dokununca doktor şok geçirdi" dedi. İHA
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25 kez kalp krizi, 3 kez beyin kanaması geçirdi
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