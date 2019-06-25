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25 yıldır mağarada yaşıyor

Giriş Tarihi: 25.6.2019
25 yıldır mağarada yaşıyor
Mersin'de, eşiyle tartışınca evini terk eden 54 yaşındaki Mustafa Öztürk, çeyrek asırdır mağarada yaşıyor. İki çocuk babası Öztürk, 25 yıl önce eşiyle tartıştıktan sonra sakinleşmek için Aydınlık ilçesi yolu üzerindeki Menekşe mağarasına geldi. Mağarada bir süre yalnız kalan Öztürk, eşiyle barıştıktan sonra da mağarada yaşamaya karar verdi. Bir süre sonra dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, teşvik amacıyla mağarayı Öztürk'e tahsis etti. Öztürk, Gülnar ilçesinden geçenlerin uğrak durağı olan ve dinlenme tesisine dönüşen mağarada çay satarak geçimini sağlıyor.

Adem KOCATÜRK / SABAH
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