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4 şehirde 5 kişi boğularak öldü

ABİDİN YEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019
4 şehirde 5 kişi boğularak öldü
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun, arkadaşlarının gözü önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hem botlarla hem de Drone ile talihsiz genci arama çalışmalarına başladı. Çocuklarının suda kaybolduğunu duyan Karakoyun ailesi, nehir kenarında ağıtlar yakarak arama çalışmalarını izledi. Çorum'da sulama göletinde boğulduğu sanılan Z.A.'nın cansız bedeni bulundu. Aydın Bozdoğan'da koyunlarını yıkamak için girdikleri derede akıntıya kapılan Kamil Şimşek ve kardeşi Süleyman Şimşek öldü. Antalya'nın Serik ilçesinde ise ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin (16) boğularak hayatını kaybetti.
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4 şehirde 5 kişi boğularak öldü
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